Дрон ВСУ атаковал главу Каховского округа Херсонской области Филипчука

Глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук в четверг, 5 марта, рассказал о том, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль, в котором он ехал вместе с коллегой. Они оба не пострадали.
— Это далеко не первое покушение на меня. Точно — и не последнее. Нацисты пытаются нас запугать. Это им не удастся. Продолжаем наш путь, — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Губернатор Кировской области Александр Соколов 4 марта рассказал, что дроны ВСУ ударили по Кирово-Чепецку. Никто не пострадал, сотрудники оперативных служб оперативно прибыли на месте падения обломков коптеров.
Пять человек пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Волгоградскую область, один из дронов попал по многоквартирному дому.
В Новороссийске количество жилых домов, пострадавших в результате атаки дронов ВСУ, увеличилось до 102. Повреждения зафиксированы в 61 частном и 41 многоквартирном домах.