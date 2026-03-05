Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчёты ПВО сбили более 12 БПЛА ВСУ в Херсонской области

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Генический муниципальный округ в Херсонской области, системы противовоздушной обороны сбили более 12 дронов. Об этом сообщил местный губернатор Владимир Сальдо.

Источник: Life.ru

«Украинские беспилотники атакуют Генический МО. Сбито более 12 БПЛА. Временно перекрыта трасса возле Новоалексеевки», — пишет Сальдо в своём телеграм-канале.

Ранее Life.ru писал, что в Беловском районе Курской области торговый центр подвергся атаке с использованием беспилотника. В результате происшествия выбиты стёкла и повреждены два автомобиля, пострадавших нет. Инцидент произошёл в слободе Белой.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше