Самолёт рухнул на жилые дома в США, пострадали минимум три человека

В результате происшествия пострадали три человека. Двое находились в салоне самолёта в момент крушения, ещё один мужчина отдыхал у себя дома, когда в его жилище врезались обломки. Все они оперативно доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Местные жители успели снять момент падения на видео.