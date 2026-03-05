Ричмонд
В Херсонской области дрон ВСУ атаковал главу Каховского округа Филипчука

В Херсонской области дрон ВСУ атаковал главу Каховского округа Павла Филипчука и его коллегу.

Источник: Аргументы и факты

Глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил, что вместе с коллегой попал под атаку украинского БПЛА.

«Я и коллега живы. Автомобиль удержали на трассе. Хорошо не было “встречки”. Удалось уйти от следующего дрона», — написал Павел Филипчук в Telegram.

По словам главы округа, это не первое покушение его жизнь.

Ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ атаковали электропоезд в Брянской области. Как отметил глава региона Александр Богомаз, в результате инцидента нет пострадавших.

