В Херсонской области дрон ВСУ атаковал главу Каховского округа Филипчука

Глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил, что вместе с коллегой попал под атаку украинского БПЛА.
«Я и коллега живы. Автомобиль удержали на трассе. Хорошо не было “встречки”. Удалось уйти от следующего дрона», — написал Павел Филипчук в Telegram.
По словам главы округа, это не первое покушение его жизнь.
Ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ атаковали электропоезд в Брянской области. Как отметил глава региона Александр Богомаз, в результате инцидента нет пострадавших.
