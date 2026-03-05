В Петрозаводске потушили пожар в историческом здании

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 марта. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар в историческом здании Дома горного начальника в Петрозаводске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель госкомитета Карелии по безопасности Олег Поляков.
«Пожар в Доме горного начальника ликвидирован в 22:25 [мск]», — отмечается в сообщении.
Сообщение о возгорании поступило в ЕДДС в 18:07. Пожарные расчеты незамедлительно прибыли на место, однако огонь уже охватил значительную часть здания. Всего в тушении были задействованы 7 единиц техники и 25 человек. Пожару был присвоен ранг 1-БИС. По уточненным данным, в течение семи месяцев в здании проходили реставрационные работы. Пожарных вызвали работники, обнаружившие возгорание. Пострадавших нет.
Общая площадь горения составила 600 кв. м. В 20:18 пожар был локализован. Проливка конструкций продолжалась в течение двух часов. В результате пожара серьезно повреждена деревянная часть исторического здания. Причины будут установлены надзорными органами, глава Карелии Артур Парфенчиков дал соответствующее поручение. Также глава региона отметил, что историческое здание будет восстановлено.
По данному факту прокуратурой города Петрозаводска организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям ответственных лиц. Кроме того, на контроле прокуратуры находится процессуальная проверка, проводимая по данному факту органом дознания.
О памятнике.
Дом горного начальника — старейшее деревянное здание Петрозаводска, построенное в стиле классицизма в 1770-х годах для директора Александровского завода и управляющего Олонецким горным округом Чарльза Гаскойна, который жил и работал в Петрозаводске в 1786—1806 годах. Здание входило в ансамбль городской усадьбы, состоявший из главного дома, флигелей и сада.
На площадке Дома горного начальника планировалось создать музей православия, здание было на реконструкции. Власти намеревались отремонтировать крышу дома, восстановить фасад, смонтировать систему отопления, отреставрировать внутреннюю отделку.