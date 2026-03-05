В Петрозаводске потушили пожар в историческом здании

Сообщение о возгорании поступило в ЕДДС в 18:07. Пожарные расчеты незамедлительно прибыли на место, однако огонь уже охватил значительную часть здания. Всего в тушении были задействованы 7 единиц техники и 25 человек. Пожару был присвоен ранг 1-БИС. По уточненным данным, в течение семи месяцев в здании проходили реставрационные работы. Пожарных вызвали работники, обнаружившие возгорание. Пострадавших нет.