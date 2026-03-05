В Индии пропал истребитель Су-30МКИ

Истребитель Су-30МКИ, принадлежащий Военно-воздушным силам Индии, не прибыл в назначенный пункт после вылета, в связи с чем была начата поисково-спасательная операция. Об этом военное ведомство сообщило в социальной сети X*.
По имеющейся информации, самолет вылетел с авиабазы в городе Джорхат, расположенном в северо-восточном индийском штате Ассам.
Связь с экипажем была потеряна вечером — последний сигнал от истребителя поступил в 19:42 по местному времени. После этого военные приступили к операции по поиску самолета и его экипажа.
