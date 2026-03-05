Ричмонд
В Индии пропал истребитель Су-30МКИ

Истребитель Су-30МКИ Военно-воздушных сил Индии не прибыл в пункт назначения после вылета.

Источник: Аргументы и факты

Истребитель Су-30МКИ, принадлежащий Военно-воздушным силам Индии, не прибыл в назначенный пункт после вылета, в связи с чем была начата поисково-спасательная операция. Об этом военное ведомство сообщило в социальной сети X*.

По имеющейся информации, самолет вылетел с авиабазы в городе Джорхат, расположенном в северо-восточном индийском штате Ассам.

Связь с экипажем была потеряна вечером — последний сигнал от истребителя поступил в 19:42 по местному времени. После этого военные приступили к операции по поиску самолета и его экипажа.

Ранее спасательные службы Колумбии обнаружили место крушения самолета, выполнявшего рейс авиакомпании Satena, на борту которого находились 15 человек.