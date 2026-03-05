Истребитель СУ-30МКИ ВВС Индии потерпел крушение во время учебного полёта

Напомним, ранее сообщалось, что истребитель Су-30МКИ перестал выходить на связь и не прибыл в пункт назначения. Самолёт вылетел с авиабазы в Джорхате, расположенной в штате Ассам. Последний раз пилоты выходили на связь в районе половины восьмого вечера по местному времени. После этого машина исчезла с радаров. Сейчас в регионе развёрнута поисково-спасательная операция.