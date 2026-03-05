Часть районов Севастополя осталась без света из-за атаки беспилотников ВСУ

Ранее в Херсонской области глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук попал под удар беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Автомобиль сумел удержаться на трассе, Филипчук вместе с коллегой остался жив. По его словам, это далеко не первое покушение, и вряд ли последнее.