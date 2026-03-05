В Бразилии женщина подсыпала яд в еду для детей мужа

Суд штата Рио-де-Жанейро в Бразилии приговорил 49-летнюю Синтию Мариано Диас Кабрал к 49 годам лишения свободы за отравление приемных детей крысиным ядом. О решении суда сообщил портал Metropoles.
Следствие установило, что женщина начала подмешивать яд в пищу членов семьи в 2022 году. Первой жертвой стала ее 22-летняя падчерица, которую врачам спасти не удалось. Через два месяца отравление произошло и с 16-летним пасынком: после обеда в доме мачехи он заметил необычные синие пятна в блюде из фасоли, а вскоре почувствовал резкое ухудшение самочувствия.
Подросток выжил и позже рассказал следователям, что обвиняемая призналась ему в добавлении яда в еду. Суд пришел к выводу, что преступление было совершено из ревности, и назначил женщине длительный тюремный срок.
Ранее в Приморье врачи Находкинской больницы спасли девятилетнего мальчика, который по ошибке выпил концентрированный щелочной раствор.