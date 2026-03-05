В Бразилии женщина подсыпала яд в еду для детей мужа

Следствие установило, что женщина начала подмешивать яд в пищу членов семьи в 2022 году. Первой жертвой стала ее 22-летняя падчерица, которую врачам спасти не удалось. Через два месяца отравление произошло и с 16-летним пасынком: после обеда в доме мачехи он заметил необычные синие пятна в блюде из фасоли, а вскоре почувствовал резкое ухудшение самочувствия.