Mehr: из-за удара по населенному пункту возле Тегерана погибли девять человек

РАБАТ, 5 марта. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли в результате авианалета на населенный пункт, расположенный в сельскохозяйственном районе близ столицы Ирана. Об этом сообщило агентство Mehr.
По его данным, удару подвергся поселок Кавирабад к юго-востоку от Тегерана. Еще несколько жителей пострадали.
