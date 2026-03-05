Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mehr: из-за удара по населенному пункту возле Тегерана погибли девять человек

Атаке подвергся поселок Кавирабад, сообщило агентство.

РАБАТ, 5 марта. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли в результате авианалета на населенный пункт, расположенный в сельскохозяйственном районе близ столицы Ирана. Об этом сообщило агентство Mehr.

По его данным, удару подвергся поселок Кавирабад к юго-востоку от Тегерана. Еще несколько жителей пострадали.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше