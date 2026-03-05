В Аризоне легкомоторный самолет упал на жилые дома

Легкомоторный самолет Piper PA-28 потерпел крушение в жилом районе города Финикс в штате Аризона. По данным спасательных служб и авиационных властей, в результате происшествия пострадали три человека.
Как сообщило Федеральное управление гражданской авиации США, на борту находились два человека — инструктор и обучающийся пилот. После падения самолет оказался на заднем дворе одного из домов.
Представитель местной пожарной службы Тодд Келлер сообщил, что все пострадавшие, включая одного из жителей поврежденного дома, были доставлены в больницу. Авиационные власти начали расследование, чтобы установить причины случившегося.
Ранее в немецком Мангейме легкомоторный самолёт Diamond DA‑40 совершил экстренную посадку в городской черте после отказа двигателя.