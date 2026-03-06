Жительница Чувашии рассмеялась после того, как на неё упал снег с крыши

В Сети появилось видео с камеры наблюдения дома на улице 10-й Пятилетки в Новочебоксарске. На кадрах видно, как на прохожих с грохотом падают несколько огромных снежных масс. Мужчина чудом уворачивается, а женщина падает, и её тут же накрывает новой лавиной, при этом она заливисто хохочет.