Умирали один за другим: хозяина сдаваемого жилья посадили после смерти курсантов МВД

По имеющейся информации, всего в квартире умерли трое жильцов. Из них два постояльца — курсанты МВД. Первое ЧП зафиксировали в 2010 году. После этого хозяину поступало немало жалоб от последующих жильцов. Постояльцы отмечали, что никого не заботит состояние газового оборудования. Следующие смерти фиксируются уже в сентябре 2021 года. Девушка-курсант академии МВД и ее молодой человек найдены мертвыми в ванне.