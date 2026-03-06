Умирали один за другим: хозяина сдаваемого жилья посадили после смерти курсантов МВД

В московской квартире на улице Боженко один за другим умирали жильцы. Оказалось, что инциденты происходили из-за утечки газа. В том числе, постояльцами были курсанты МВД. Они скончались. Хозяина квартиры посадили в тюрьму на пять лет в связи с оказанием им услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом детально пишет «МК».
По имеющейся информации, всего в квартире умерли трое жильцов. Из них два постояльца — курсанты МВД. Первое ЧП зафиксировали в 2010 году. После этого хозяину поступало немало жалоб от последующих жильцов. Постояльцы отмечали, что никого не заботит состояние газового оборудования. Следующие смерти фиксируются уже в сентябре 2021 года. Девушка-курсант академии МВД и ее молодой человек найдены мертвыми в ванне.
«Экспертиза показала, что в квартире постепенно скапливался газ, так как в кухне не работала вентиляция. Это и стало причиной смерти жильцов», — говорится в материале.
