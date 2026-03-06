Shot: Бензовоз взорвался рядом с газовой станцией в Подмосковье

В Подмосковье в районе Барыбино произошел взрыв бензовоза рядом с газовой заправочной станцией. Об этом стало известно в пятницу, 6 марта.
Жители Косино заметили яркую вспышку и пламя. По словам местных жителей, зарево от пожара было видно за несколько километров. Официальной информации о пострадавших пока не поступало. На месте работают экстренные службы, передает Telegram-канал Shot.
28 февраля на заправке в Дмитровском городском округе Подмосковья загорелась цистерна с газом, в результате чего пострадали два человека. Позднее пожарные ликвидировали возгорание. В результате происшествия пострадали два человека: кассир автозаправки и водитель.