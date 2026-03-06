Ребёнок и пожилой мужчина пострадали при ударе ВСУ по Севастополю

«В результате падения обломков от сбитой воздушной цели было повреждено распределительное устройство на одной из подстанций. Сейчас электроснабжение восстановлено в центральной части города и в районе Стрелецкой бухты», — добавил губернатор. По его словам, в ближайшие часы электричество вернут оставшимся потребителям на Генерала Острякова, Хрусталева, проспекте Победы и Генерала Жидилова.