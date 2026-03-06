Развозжаев: в результате атаки ВСУ на Севастополь пострадал ребенок

Кроме того, падение фрагментов сбитой воздушной цели привело к повреждению распределительного устройства на одной из подстанций, что вызвало перебои с электроэнергией. К настоящему времени подача электричества уже восстановлена в центральной части города и в районе Стрелецкой бухты, а в ближайшие часы планируется вернуть электроснабжение в других пострадавших районах.