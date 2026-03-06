Развозжаев: в результате атаки ВСУ на Севастополь пострадал ребенок

В результате атаки со стороны ВСУ на Севастополь, по предварительным данным, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, 12-летний мальчик получил осколочное ранение головы в районе улицы Ефремова, а пожилой мужчина получил травмы после того, как ударной волной выбило окна в жилом доме.
Городские службы зафиксировали ряд повреждений на разных объектах. На улице Героев Подводников возникло небольшое возгорание на территории колледжа из-за падения обломков беспилотника, а в общежитии этого учебного заведения на улице Ефремова оказались выбиты стекла. Также осколок сбитого дрона повредил газовую трубу в районе улицы Ивана Яцуненко, а в школе № 50 на улице Генерала Жидилова пострадали оконные конструкции.
Кроме того, падение фрагментов сбитой воздушной цели привело к повреждению распределительного устройства на одной из подстанций, что вызвало перебои с электроэнергией. К настоящему времени подача электричества уже восстановлена в центральной части города и в районе Стрелецкой бухты, а в ближайшие часы планируется вернуть электроснабжение в других пострадавших районах.
Ранее Развожаев проинформировал, что по предварительной информации, в районе Северной стороны над морем системами ПВО было сбито семь воздушных целей.