Крыша многоквартирного аварийного дома обрушилась в Рязанской области

По словам очевидцев, около трех часов дня перекрытия рухнули с «ужасным грохотом». Дом на улице Октябрьской признан аварийным, его должны были расселить еще в декабре 2025 года, однако до сих пор там проживают три семьи. При этом в региональном МЧС заявили, что сообщений об обрушении кровли не поступало.