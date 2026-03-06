Крыша многоквартирного аварийного дома обрушилась в Рязанской области

В рабочем поселке Центральный Милославского района в среду, 4 марта, обрушилась крыша многоквартирного дома. Об этом стало известно в четверг, 5 марта.
По словам очевидцев, около трех часов дня перекрытия рухнули с «ужасным грохотом». Дом на улице Октябрьской признан аварийным, его должны были расселить еще в декабре 2025 года, однако до сих пор там проживают три семьи. При этом в региональном МЧС заявили, что сообщений об обрушении кровли не поступало.
В администрации Милославского округа пообещали ликвидировать последствия в течение дня.
— Согласны, что ситуация неприятная, непростая. Сегодня ликвидируем последствия, — цитирует заявление чиновников RZN.info.
Уточняется, что часть здания, где произошел обвал, обесточили.
В городе Златоусте в Челябинской области рабочего насмерть задавило обломками заводского цеха, который обрушился во время сноса заброшенной части предприятия. Спасатели обнаружили тело 33-летнего мужчины при разборе завалов.