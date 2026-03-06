Ребенок и пожилой мужчина пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

В результате атаки украинских беспилотников (БПЛА) на Севастополь пострадали двое мирных жителей. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
12-летний мальчик получил осколочное ранение в голову на улице Ефремова. В районе улицы Генерала Жидилова ударной волной выбило окна в многоквартирном доме, травмирован пожилой мужчина.
Повреждения зафиксированы в нескольких районах: на Героев Подводников произошло возгорание на территории колледжа из-за падения обломков, в общежитии на Ефремова и в школе № 50 выбиты стекла. На улице Ивана Яцуненко осколок попал в газовую трубу.
— В результате падения обломков от сбитой воздушной цели было повреждено распределительное устройство на одной из подстанций. Сейчас электроснабжение восстановлено в центральной части города и в районе Стрелецкой бухты, — сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в ближайшее время планируется восстановить электроснабжение для всех оставшихся потребителей на улицах Генерала Острякова, Хрусталева, проспекте Победы и Генерала Жидилова.
Глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук в четверг, 5 марта, рассказал о том, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль, в котором он ехал вместе с коллегой. Они оба не пострадали.