Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок и пожилой мужчина пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

В результате атаки украинских беспилотников (БПЛА) на Севастополь пострадали двое мирных жителей. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

В результате атаки украинских беспилотников (БПЛА) на Севастополь пострадали двое мирных жителей. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

12-летний мальчик получил осколочное ранение в голову на улице Ефремова. В районе улицы Генерала Жидилова ударной волной выбило окна в многоквартирном доме, травмирован пожилой мужчина.

Повреждения зафиксированы в нескольких районах: на Героев Подводников произошло возгорание на территории колледжа из-за падения обломков, в общежитии на Ефремова и в школе № 50 выбиты стекла. На улице Ивана Яцуненко осколок попал в газовую трубу.

— В результате падения обломков от сбитой воздушной цели было повреждено распределительное устройство на одной из подстанций. Сейчас электроснабжение восстановлено в центральной части города и в районе Стрелецкой бухты, — сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в ближайшее время планируется восстановить электроснабжение для всех оставшихся потребителей на улицах Генерала Острякова, Хрусталева, проспекте Победы и Генерала Жидилова.

Глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук в четверг, 5 марта, рассказал о том, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль, в котором он ехал вместе с коллегой. Они оба не пострадали.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше