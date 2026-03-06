Пропавшего в Бангкоке россиянина Марченко обнаружили в больнице

По словам собеседницы агентства, Марченко приехал в Бангкок после увольнения из школы в провинции Чиангмай, где он преподавал. В столице он лишился всех вещей и документов и обратился за помощью в консульский отдел посольства России. Дипломаты разместили его в хостеле на время, пока для него готовили свидетельство на возвращение на родину, однако через два дня мужчина исчез.