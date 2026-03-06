Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до девяти

В Севастополе сильные повреждения получил пятиэтажный многоквартирный дом на улице Ефремова. По поручению губернатора Михаила Развожаева на месте работают его первый заместитель Алексей Парикин, директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский и все оперативные службы. Сбитый беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ), начинённый взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, упал рядом со зданием. Подчёркивается, что целью атаки вновь стали мирные жители.