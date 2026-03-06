Ричмонд
В США металлодетектор лишил женщину спинномозгового импланта

Жительница американского штата Джорджия лишилась спинномозгового импланта после досмотра в аэропорту Атланты. Сотрудники Управления транспортной безопасности заставили пройти её через металлодетектор, несмотря на мольбы женщины и официальные рекомендации. Об этом пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Источник: Life.ru

Когда женщина прошла через рамку, импульс повредил стимулятор. Женщина испытала сильную боль, потребовалась операция, лечение оказалось дорогостоящим. В иске отмечено, что просьбу о личном досмотре проигнорировали, хотя правила запрещают использовать металлодетекторы для пассажиров с имплантами.

Пострадавшая требует компенсацию за физические и психологические страдания, расходы на лечение, утрату дохода и необратимые повреждения. Событие произошло 21 мая 2024 года, а подачу иска задержали из-за попыток урегулировать ситуацию с сотрудниками безопасности напрямую.

А ранее в США легкомоторный самолёт потерпел крушение, зацепив два жилых двухэтажных строения. Инцидент произошёл из-за технической неисправности на борту. Три человека получили ранения. Удар был такой силы, что обломки разлетелись по всему району. Крыло оказалось на крыше, а части двигателя упали в бассейн. Местные жители успели снять момент падения на видео.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

