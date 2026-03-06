В США металлодетектор лишил женщину спинномозгового импланта

А ранее в США легкомоторный самолёт потерпел крушение, зацепив два жилых двухэтажных строения. Инцидент произошёл из-за технической неисправности на борту. Три человека получили ранения. Удар был такой силы, что обломки разлетелись по всему району. Крыло оказалось на крыше, а части двигателя упали в бассейн. Местные жители успели снять момент падения на видео.