Мужчина лишился автомобиля из-за попытки украсть шпалу в Забайкалье

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что блогер нашла родную сестру, которую ее семья оставила в роддоме 40 лет назад. Летом 2024 года назад привычная жизнь Надежды разделилась на «до» и «после»: ее крестная, лучшая подруга мамы, раскрыла ей тайну. Подробности.