Мужчина лишился автомобиля из-за попытки украсть шпалу в Забайкалье

В декабре 2025 года 41-летний житель Амурской области попытался украсть деревянную шпалу с территории путевой машинной станции Забайкальской железной дороги. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, для этого он использовал свой автомобиль «Ниссан Атлас».
— Довести кражу до конца не удалось. Мужчину задержали, и суд признал его виновным в покушении на хищение, — говорится в сообщении ведомства.
В качестве наказания он получил штраф, а его машину конфисковали в пользу государства.
