В Петрозаводске ликвидировали пожар в краеведческом музее

«Пожар в Доме горного начальника ликвидирован в 22:25», — говорится в заявлении.
Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил надзорным органам установить причины случившегося и заявил, что здание будет восстановлено. Прокуратура Петрозаводска организовала проверку, в ходе которой дадут оценку действиям ответственных лиц.
Напомним, сигнал о возгорании поступил диспетчерам в 18:07. Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили, что огонь уже охватил значительную площадь. Из-за масштабов ЧП был объявлен повышенный ранг сложности 1-БИС. В борьбе с огнём участвовали 25 человек и 7 единиц техники. Площадь возгорания достигла 600 квадратных метров.
