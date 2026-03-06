В Петрозаводске ликвидировали пожар в краеведческом музее

Напомним, сигнал о возгорании поступил диспетчерам в 18:07. Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили, что огонь уже охватил значительную площадь. Из-за масштабов ЧП был объявлен повышенный ранг сложности 1-БИС. В борьбе с огнём участвовали 25 человек и 7 единиц техники. Площадь возгорания достигла 600 квадратных метров.