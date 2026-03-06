Развожаев: число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь достигло девяти

Количество пострадавших из-за атаки Вооружённых сил Украины на Севастополь увеличилось до девяти человек, проинформировал губернатор Михаил Развожаев.
«Всего за медицинской помощью на этот час обратились девять пострадавших: шесть человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались», — написал он в Telegram.
Развожаев рассказал, что повреждён пятиэтажный жилой дом. По его словам, украинский беспилотник упал рядом со строением, БПЛА украинских войск был начинён поражающими металлическими шариками, а также взрывчаткой.
«В очередной раз целью укронацистов стали мирные люди», — отметил Развожаев.
Изначально говорилось о двух пострадавших. В частности, Развожаев рассказал, что пострадал ребёнок. По словам губернатора, 12-летний мальчик получил осколочное ранение головы в районе улицы Ефремова.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.