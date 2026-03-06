Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Развожаев: число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь достигло девяти

Количество пострадавших из-за атаки украинских войск на Севастополь увеличилось до девяти человек, проинформировал губернатор Михаил Развожаев.

Источник: Аргументы и факты

Количество пострадавших из-за атаки Вооружённых сил Украины на Севастополь увеличилось до девяти человек, проинформировал губернатор Михаил Развожаев.

«Всего за медицинской помощью на этот час обратились девять пострадавших: шесть человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались», — написал он в Telegram.

Развожаев рассказал, что повреждён пятиэтажный жилой дом. По его словам, украинский беспилотник упал рядом со строением, БПЛА украинских войск был начинён поражающими металлическими шариками, а также взрывчаткой.

«В очередной раз целью укронацистов стали мирные люди», — отметил Развожаев.

Изначально говорилось о двух пострадавших. В частности, Развожаев рассказал, что пострадал ребёнок. По словам губернатора, 12-летний мальчик получил осколочное ранение головы в районе улицы Ефремова.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше