Два юных хабаровчанина получили большие сроки в колонии за закладки наркотиков

Преступный заработок молодые люди нашли в интернете. Когда они в очередной раз раскладывали наркотики, их задержали сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что один из них совершил 99 аналогичных преступных эпизодов, а второй — 44. Вину они полностью признали.