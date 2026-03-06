Два юных хабаровчанина получили большие сроки в колонии за закладки наркотиков

В Хабаровске суд приговорил двух молодых горожан, 19 и 20 лет, к большим срокам за распространение наркотиков в виде закладок, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Преступный заработок молодые люди нашли в интернете. Когда они в очередной раз раскладывали наркотики, их задержали сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что один из них совершил 99 аналогичных преступных эпизодов, а второй — 44. Вину они полностью признали.
— Хабаровский районный суд признал обвиняемых виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в составе организованной группы. 19-летний хабаровчанин приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, 20-летний — к 8 годам, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
