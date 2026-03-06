Мужчина, желавший познакомиться, получил срок за свои интимные фото в Сети

Из материалов дела следует, что осенью 2024 года мужчина во время обеденного перерыва находился в своём кабинете и сделал на мобильный телефон несколько снимков интимного характера. Позже он выложил эти фотографии на своей странице в социальной сети, открыв их для неограниченного круга пользователей. Как он пояснил позже, таким образом приморец рассчитывал познакомиться с женщинами.