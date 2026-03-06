Ричмонд
Мужчина, желавший познакомиться, получил срок за свои интимные фото в Сети

Судебная экспертиза решила, что фотографии относятся к порнографическим материалам, а их публикация в интернете подпадает под уголовную статью.

Источник: Аргументы и факты

Житель Дальнегорска получил условный срок за то, что выложил во «ВКонтакте» интимные фотографии, которые эксперты признали порнографией. По данным Объединённой пресс-службы судебной системы Приморского края, приговор вынес Дальнегорский районный суд.

Из материалов дела следует, что осенью 2024 года мужчина во время обеденного перерыва находился в своём кабинете и сделал на мобильный телефон несколько снимков интимного характера. Позже он выложил эти фотографии на своей странице в социальной сети, открыв их для неограниченного круга пользователей. Как он пояснил позже, таким образом приморец рассчитывал познакомиться с женщинами.

Экспертиза посчитала, что все эти изображения имеют признаки порнографических материалов. В суде мужчина полностью согласился с обвинением, сообщил, что ему стыдно за свои действия, и заявил, что раскаивается.

Суд квалифицировал его действия по пункту «б» части 3 статьи 242 Уголовного кодекса России и назначил наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.