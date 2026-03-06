Ричмонд
Уголовное дело о сети нелегальных казино во Владивостоке передано в суд

В Ленинский районный суд Владивостока направлено уголовное дело об организации сети казино за пределами игорной зоны, доход от нелегальных азартных игр превысил 99 миллионов рублей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

Источник: ДЕЙТА

Обвинительное заключение по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ в отношении трёх организаторов и 14 соучастников преступления утвердила прокуратура Приморского края. В целях обеспечительных мер на имущество и денежные средства фигурантов суммарно на 6,7 миллиона рублей наложен арест.

Нелегальные казино были организованы в помещениях на улицах Луговой, Калинина и Стрелковой во Владивостоке. Игрокам предоставлялся доступ к игровому оборудованию, их информировали о правилах азартных игр и условиях выигрыша, денежные средства принимались в виде ставок на специальные счета. Противозаконное предприятие проработало с августа 2022 года по февраль 2025 года.

Пока организаторы владивостокской сети подпольных казино ожидают суда и приговоров, в Уссурийске задержали пятерых человек, организовавших свои нелегальные азартные игры. Этот нелегальный игорный бизнес просуществовал с октября 2025 года по март 2026 года. Азартные игры проводились в нежилых помещениях на территории Уссурийска, а также через Интернет. Силовики в ходе обысков изъяли игровое оборудование и средства связи. Устанавливаются соучастники организаторов, а задержанным фигурантам выбирают меру пресечения.

Напоминаем, официальная зона в Приморском крае работает в Артёмовском городском округе на побережье бухты Муравьиной. На особой территории открыты два казино, третье строится.