Уголовное дело о сети нелегальных казино во Владивостоке передано в суд

Обвинительное заключение по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ в отношении трёх организаторов и 14 соучастников преступления утвердила прокуратура Приморского края. В целях обеспечительных мер на имущество и денежные средства фигурантов суммарно на 6,7 миллиона рублей наложен арест.
Нелегальные казино были организованы в помещениях на улицах Луговой, Калинина и Стрелковой во Владивостоке. Игрокам предоставлялся доступ к игровому оборудованию, их информировали о правилах азартных игр и условиях выигрыша, денежные средства принимались в виде ставок на специальные счета. Противозаконное предприятие проработало с августа 2022 года по февраль 2025 года.
Пока организаторы владивостокской сети подпольных казино ожидают суда и приговоров, в Уссурийске задержали пятерых человек, организовавших свои нелегальные азартные игры. Этот нелегальный игорный бизнес просуществовал с октября 2025 года по март 2026 года. Азартные игры проводились в нежилых помещениях на территории Уссурийска, а также через Интернет. Силовики в ходе обысков изъяли игровое оборудование и средства связи. Устанавливаются соучастники организаторов, а задержанным фигурантам выбирают меру пресечения.
Напоминаем, официальная зона в Приморском крае работает в Артёмовском городском округе на побережье бухты Муравьиной. На особой территории открыты два казино, третье строится.