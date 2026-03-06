Уголовное дело о сети нелегальных казино во Владивостоке передано в суд

Пока организаторы владивостокской сети подпольных казино ожидают суда и приговоров, в Уссурийске задержали пятерых человек, организовавших свои нелегальные азартные игры. Этот нелегальный игорный бизнес просуществовал с октября 2025 года по март 2026 года. Азартные игры проводились в нежилых помещениях на территории Уссурийска, а также через Интернет. Силовики в ходе обысков изъяли игровое оборудование и средства связи. Устанавливаются соучастники организаторов, а задержанным фигурантам выбирают меру пресечения.