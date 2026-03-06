NYT: удар по школе в Иране был частью атаки США на базу КСИР

Речь идет о здании школы в городе Минаб. Согласно публичным заявлениям американских официальных лиц, в тот день авиация США проводила операции в регионе, нанося удары по объектам, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Журналисты отмечают, что в прошлом это здание входило в инфраструктуру военно-морской базы КСИР. Однако спутниковые изображения показывают, что к 2016 году объект был отделен от территории базы забором и фактически использовался как гражданское учреждение.
Напомним, США и Израиль нанесли удар по начальной школе в иранской провинции Хормозган 28 февраля. В результате атаки погибли около 170 человек. Во вторник, 3 марта, прошли похороны школьниц, педагогов и родителей, погибших в результате атаки.