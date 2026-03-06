NYT: удар по школе в Иране был частью атаки США на базу КСИР

Удар по школе на юге Ирана, в результате которого погибли десятки детей, вероятно, произошел во время атаки США на расположенную рядом военно-морскую базу. Такой вывод газета New York Times сделала на основе анализа спутниковых снимков, сообщений в социальных сетях и проверенных видеозаписей.