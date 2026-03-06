Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: удар по школе в Иране был частью атаки США на базу КСИР

Удар по школе на юге Ирана произошел во время атаки США на расположенную рядом базу КСИР.

Источник: Аргументы и факты

Удар по школе на юге Ирана, в результате которого погибли десятки детей, вероятно, произошел во время атаки США на расположенную рядом военно-морскую базу. Такой вывод газета New York Times сделала на основе анализа спутниковых снимков, сообщений в социальных сетях и проверенных видеозаписей.

Речь идет о здании школы в городе Минаб. Согласно публичным заявлениям американских официальных лиц, в тот день авиация США проводила операции в регионе, нанося удары по объектам, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Журналисты отмечают, что в прошлом это здание входило в инфраструктуру военно-морской базы КСИР. Однако спутниковые изображения показывают, что к 2016 году объект был отделен от территории базы забором и фактически использовался как гражданское учреждение.

Напомним, США и Израиль нанесли удар по начальной школе в иранской провинции Хормозган 28 февраля. В результате атаки погибли около 170 человек. Во вторник, 3 марта, прошли похороны школьниц, педагогов и родителей, погибших в результате атаки.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше