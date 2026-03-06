В Приморье задержали курьеров мошенников, похитивших более 2,5 млн у пенсионеров

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личности подозреваемых. Ими оказались двое 17-летних подростков, один из которых нашел «подработку» в Интернете. Молодых людей с поличным задержали в городе Уссурийске. В одном из отделений банка они занимались переводов похищенных средств «кураторам».