В Приморье задержали курьеров мошенников, похитивших более 2,5 млн у пенсионеров

В отдел полиции Первореченского района обратился 76-летний житель города. Он рассказал, что ему позвонили неизвестные и убедили передать деньги якобы для помощи родственнику, попавшему в аварию. Мужчина собрал 880 тысяч рублей и отдал сумму подъехавшему курьеру.
Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личности подозреваемых. Ими оказались двое 17-летних подростков, один из которых нашел «подработку» в Интернете. Молодых людей с поличным задержали в городе Уссурийске. В одном из отделений банка они занимались переводов похищенных средств «кураторам».
Выяснилось, что незадолго до этого несовершеннолетние курьеры забрали 160 тысяч рублей у 79-летней местной жительницы. Пожилую женщину также обманули по схеме «родственник в беде». Действия полицейских позволили пресечь преступление.
Кроме того, в ходе расследования была установлена причастность подростков к еще пяти аналогичным эпизодам. Жертвами преступлений стали пожилые люди, которые отдали мошенникам более 2,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).