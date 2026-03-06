Ричмонд
В Приморье задержали курьеров мошенников, похитивших более 2,5 млн у пенсионеров

Сотрудники полиции Владивостока задержали двух 17-летних подростков, которые являлись курьерами мошенников, похитивших деньги у пенсионеров. Сработала давно известная схема «Ваш родственник попал в беду», сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Источник: РИА "Новости"

В отдел полиции Первореченского района обратился 76-летний житель города. Он рассказал, что ему позвонили неизвестные и убедили передать деньги якобы для помощи родственнику, попавшему в аварию. Мужчина собрал 880 тысяч рублей и отдал сумму подъехавшему курьеру.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личности подозреваемых. Ими оказались двое 17-летних подростков, один из которых нашел «подработку» в Интернете. Молодых людей с поличным задержали в городе Уссурийске. В одном из отделений банка они занимались переводов похищенных средств «кураторам».

Выяснилось, что незадолго до этого несовершеннолетние курьеры забрали 160 тысяч рублей у 79-летней местной жительницы. Пожилую женщину также обманули по схеме «родственник в беде». Действия полицейских позволили пресечь преступление.

Кроме того, в ходе расследования была установлена причастность подростков к еще пяти аналогичным эпизодам. Жертвами преступлений стали пожилые люди, которые отдали мошенникам более 2,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).