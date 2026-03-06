Ричмонд
Омский цветочник перевел миллион за 20 тысяч тюльпанов, а получил фигуру

Сейчас полицейские устанавливают личности участников преступной схемы, ведется следствие.

Источник: Аргументы и факты

22-летний предприниматель из Советского округа Омска лишился крупной суммы при заказе цветов к празднику. Молодой человек несколько лет занимается продажей тюльпанов и всегда закупал их на проверенном складе в Краснодаре, сообщили в УМВД России по Омской области.

В этот раз он, как обычно, созвонился с поставщиком, договорился о покупке 20 тысяч тюльпанов и перевел миллион рублей. Затем разместил на сайте грузоперевозок заявку на доставку товара из Краснодара в Омск. Ему перезвонил неизвестный и предложил услуги.

Когда в назначенный срок фура не приехала, а водитель перестал выходить на связь, предприниматель заподозрил обман и обратился в полицию.

Предварительно выяснилось: цветы со склада все же вывезли, но в Ростов-на-Дону — другому предпринимателю. Директор магазина флористики, ничего не знавший о реальном собственнике, заплатил за тюльпаны 700 тысяч рублей курьеру.

Сейчас полицейские устанавливают личности участников преступной схемы, ведется следствие.

Ранее мы сообщали, что омич отдал 300 тысяч рублей за водительские права.