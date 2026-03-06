Омичка оформила в банках несколько карт, и теперь она может сесть в тюрьму

В общей сложности молодая омичка завела на свое имя и передала в рамках «сделки» 12 карт. Но вот обещанных денег от молодого человека так и не получила. Зато теперь у нее возникли большие неприятности: счетами воспользовались мошенники и через один из них перевели миллион рублей, обманом похищенный у жительницы Козельска. Омичку задержали сотрудники омской полиции. На девушку заведено и уже отправлено в суд уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.