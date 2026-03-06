Омичка оформила в банках несколько карт, и теперь она может сесть в тюрьму

Студентка одного из омских вузов обвиняется в неправомерном обороте средств платежей. Решив заработать на оформлении банковских карт на свое имя, 20-летняя девушка стала дроппером и участницей финансовой махинации.
Нужда в деньгах заставила молодую омичку рассматривать разные варианты заработка, в том числе и сомнительные. С предложением быстро и легко заработать деньги к ней обратился знакомый молодой человек. Он попросил лишь оформить на себя несколько новых банковских карт и передать их ему. За каждую карту девушке было обещано по 5 тысяч рублей. Следователям студентка позже призналась, что слышала о сомнительности таких сделок, но якобы ее «партнер» убедил в полной законности их маленького «бизнеса».
В общей сложности молодая омичка завела на свое имя и передала в рамках «сделки» 12 карт. Но вот обещанных денег от молодого человека так и не получила. Зато теперь у нее возникли большие неприятности: счетами воспользовались мошенники и через один из них перевели миллион рублей, обманом похищенный у жительницы Козельска. Омичку задержали сотрудники омской полиции. На девушку заведено и уже отправлено в суд уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.