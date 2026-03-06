Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое курсантов МВД умерли от отравления газом в арендованной квартире

Кунцевский суд Москвы приговорил владельца квартиры на улице Боженко к пяти годам колонии за гибель жильцов от отравления газом. Об этом стало известно в четверг, 5 марта.

Кунцевский суд Москвы приговорил владельца квартиры на улице Боженко к пяти годам колонии за гибель жильцов от отравления газом. Об этом стало известно в четверг, 5 марта.

Трагедия произошла в сентябре 2021 года — в квартире нашли мертвыми 19-летнюю девушку-курсанта академии МВД и ее молодого человека, учившегося в том же вузе. Экспертиза показала, что в помещении постепенно скапливался газ из-за неработающей вентиляции на кухне.

Как выяснилось, это был не первый случай: в 2010 году в этой же квартире от угарного газа погиб мужчина, а его жена после отравления стала недееспособной. Хозяин жилья, инженер-механик из Пензенской области, знал о случившемся, но при сдаче квартиры не проверял газовое оборудование. Жильцы не раз жаловались на его работу.

Суд признал мужчину виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и запретил ему сдавать квартиры в аренду еще два года после освобождения, передает MK.ru.

Ранее в жилом доме в подмосковном Видном произошла утечка газа. Это привело к гибели трех человек, двое из которых были рабочими. Помимо этого, в одной из квартир пострадала женщина.