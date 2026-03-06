Двое курсантов МВД умерли от отравления газом в арендованной квартире

Как выяснилось, это был не первый случай: в 2010 году в этой же квартире от угарного газа погиб мужчина, а его жена после отравления стала недееспособной. Хозяин жилья, инженер-механик из Пензенской области, знал о случившемся, но при сдаче квартиры не проверял газовое оборудование. Жильцы не раз жаловались на его работу.