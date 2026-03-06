В Иркутске начались поиски 34-летнего мужчины

В Иркутске пропал 34-летний Илья Сафронов. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, с заявлением в полицию обратились родственники мужчины. Никто из них не знает, где может находиться сибиряк, почему не выходит на связь.
— Приметы пропавшего: на вид 40−45 лет, рост около 180−185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие с проседью. Во что был одет — неизвестно, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Оперативники начали поиски, сейчас силы брошены на то, чтобы найти Илью Сафронова. Семья надеется, что он выйдет на связь. Если вы знаете, где может находиться мужчина, обратитесь в полицию.