Фотоловушка не сработала: в деле Усольцевых появилась новая деталь.
Депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш прокомментировал для aif.ru слухи о том, что тела Усольцевых нашли с помощью фотоловушки, установленной в лесу.
Такие данные появились в одном из чатов, где уже пять месяцев обсуждают загадочное исчезновение супругов и их маленькой дочки. Одна из местных жительниц сообщила, что погибшую семью обнаружили в шурфе. Участники чата не могли сначала поверить в эту новость. Но потом предположили, что могла сработать какая-то фотоловушка, которая засекла зверя, и в объектив заодно попали человеческие останки.
«Сообщения об обнаружении тел Усольцевых — это фейк. К тому же район исчезновения семьи не является особо охраняемой природной территорией, и никаких специальных режимов для животных там не предусмотрено, поэтому и фотоловушек там нет», — сказал Кулеш.
Соответственно, добавил собеседник издания, никто их не отсматривал в рамках поисковых мероприятий.
Ранее Кулеш оценил версию о том, что Усольцевы провалились в шурф.
Как сообщалось, в Следственном комитете Красноярского края опровергли информацию о найденных телах Усольцевых.
28 сентября 2025 года во время однодневного похода в Партизанском районе в Кутурчинском Белогорье пропали без вести Сергей, Ирина и их дочь Арина. Поиски, в которых приняли участие более тысячи добровольцев, велись до 12 октября. Несмотря на активные действия, никаких следов семьи найти не удалось. Следственный комитет рассматривает версию несчастного случая. Также звучали криминальные сценарии и возможность побега. На текущий момент местонахождение семьи остается неизвестным.