Фотоловушка не сработала: в деле Усольцевых появилась новая деталь.

Такие данные появились в одном из чатов, где уже пять месяцев обсуждают загадочное исчезновение супругов и их маленькой дочки. Одна из местных жительниц сообщила, что погибшую семью обнаружили в шурфе. Участники чата не могли сначала поверить в эту новость. Но потом предположили, что могла сработать какая-то фотоловушка, которая засекла зверя, и в объектив заодно попали человеческие останки.