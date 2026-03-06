В Приморье за сутки потушили девять пожаров

«За прошедшие сутки на землях иных категорий обнаружено шесть природных (ландшафтных) пожаров на общей площади 71,5 га. По одному возгоранию действовало в Хасанском и Шкотовском муниципальных округах, по два возгорания — на территории Партизанского муниципального и Артемовского городского округов. Во всех случаях пламя угрожало лесному фонду, но распространение огня на эти земли не допущено», — сообщает минлесхоз Приморья.