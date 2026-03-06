В Приморье за сутки потушили девять пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Возгорания на общей площади свыше 100 га зафиксировали и потушили в Приморском крае 5 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного хозяйства.
«За прошедшие сутки на землях иных категорий обнаружено шесть природных (ландшафтных) пожаров на общей площади 71,5 га. По одному возгоранию действовало в Хасанском и Шкотовском муниципальных округах, по два возгорания — на территории Партизанского муниципального и Артемовского городского округов. Во всех случаях пламя угрожало лесному фонду, но распространение огня на эти земли не допущено», — сообщает минлесхоз Приморья.
Единственный лесной пожар за сутки был зафиксирован в Сергеевском лесничестве (Партизанский округ). Огонь охватил 10 га, его тушили восемь специалистов лесопожарной станции Приморской авиабазы. Причиной возгорания называют человеческий фактор.
Еще два пожара действовали на землях министерства обороны в ЗАТО Фокино — на площади 25 га. Возгорания потушены силами Оборонлеса.
Как ранее сообщал ТАСС, 4 марта в Приморье зафиксировали и потушили четыре природных и лесных пожара. Огонь охватил 18 га в Партизанском и Лазовском муниципальных округах.