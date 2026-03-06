Леопард насмерть растерзал 14-летнего подростка

В Индии 14-летний подросток погиб после нападения леопарда в районе Тигрового заповедника Дудхва. Об этом сообщили местные власти.
Трагедия произошла вечером 2 марта в буферной зоне заповедника. Погибший — 14-летний Радж Камал из деревни Джаснагар, расположенной в юрисдикции полиции Тикония. Об этом информирует Devdiscourse News Desk.
По данным официальных лиц, подросток шел рядом с железнодорожными путями возле деревни Хайратия, когда на него напал хищник.
Тело мальчика обнаружили утром 3 марта недалеко от железной дороги. На нем были зафиксированы многочисленные следы укусов.
Заместитель директора Тигрового заповедника Дудхва Кирти Чаудхари подтвердил факт нападения и сообщил, что власти начали необходимые процедуры после инцидента.
По словам представителей заповедника, семье погибшего будет выплачена компенсация в соответствии с действующими правилами.
