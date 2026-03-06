Следы скроют: депутат сказал, когда важно возобновить поиски Усольцевых

Напомним, что семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их 5-летняя дочь Арина — бесследно исчезла 28 сентября 2025 года во время однодневного похода в Партизанском районе в Кутурчинском Белогорье. Несмотря на масштабную поисковую операцию, за пять месяцев не было найдено ни одной зацепки. Официальной версией произошедшего считается несчастный случай. Также звучали криминальные сценарии и возможность побега.