Следы скроют: депутат сказал, когда важно возобновить поиски Усольцевых

Депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш рассказал aif.ru, когда возобновятся поиски Усольцевых, а также обозначил, в какой период их важно активизировать.
«Активные поиски семьи начнутся, когда начнет сходить снег, не раньше мая. И до того, как появится зелень, нужно очень активно все проверять. Потому что при появлении зелени следы будут снова скрыты», — сказал Кулеш.
Напомним, что семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их 5-летняя дочь Арина — бесследно исчезла 28 сентября 2025 года во время однодневного похода в Партизанском районе в Кутурчинском Белогорье. Несмотря на масштабную поисковую операцию, за пять месяцев не было найдено ни одной зацепки. Официальной версией произошедшего считается несчастный случай. Также звучали криминальные сценарии и возможность побега.
Накануне в одном из чатов, где уже долгое время обсуждают загадочное исчезновение супругов и их маленькой дочки появились данные о том, что погибшую семью обнаружили в шурфе. В Следственном комитете Красноярского края опровергли эту информацию. Депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш отметил, что шурфов на в районе исчезновения Усольцевых нет.