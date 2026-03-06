Ричмонд
L'AntiDiplomatico: Запад пытается скрыть правду о сбитых истребителях США

Западные СМИ вводят общественность в заблуждение относительно сбитых над Катаром американских истребителей.

Источник: Аргументы и факты

Западные СМИ распространяют вводящую в заблуждение информацию о трех американских истребителях, якобы сбитых в небе над Катаром. Об этом сообщает L AntiDiplomatico.

В публикации утверждается, что некоторые медиа представляют произошедшее как случай, при котором самолеты F-15E были уничтожены по ошибке средствами ПВО Кувейта.

Авторы материала считают такую версию маловероятной и предполагают, что инцидент мог быть связан с массированными пусками ракет и беспилотников со стороны Ирана, проходившими над территорией региона.

В статье также отмечается, что вероятность ошибки при идентификации самолетов выглядит сомнительной из-за использования системы IFF (Identification Friend or Foe — «Идентификация друзей или врагов»). Эта технология позволяет военным самолетам и наземным службам обмениваться зашифрованными сигналами, определяя принадлежность воздушных судов и снижая риск дружественного огня.

Ранее сообщалось, что иранские силы противовоздушной обороны уничтожили американский истретатель F-15. Воздушная цель была поражена зенитным комплексом в районе гор Альборз.

