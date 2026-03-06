Отцу убившего четырех человек школьного стрелка грозит почти 200 лет тюрьмы

Суд присяжных в округе Барроу штата Джорджия признал виновным отца подростка, устроившего стрельбу в школе в 2024 году. Об этом сообщает The Washington Post.
Жюри признало Колина Грея виновным по 29 пунктам обвинения, включая убийство второй степени и непредумышленное убийство. По совокупности приговора ему может грозить до 180 лет лишения свободы.
По данным следствия, трагедия произошла в сентябре 2024 года. 14-летний Кольт Грей принес в школу винтовку AR и открыл огонь. В результате погибли два учителя и два ученика, еще девять человек получили ранения.
Прокуратура утверждает, что отец подростка не обеспечил безопасное хранение оружия. По версии обвинения, в оружейном сейфе не было замка, а также игнорировались проблемы с психическим состоянием сына.
Следователи считают, что при должных мерах безопасности трагедию можно было предотвратить.
Сам подросток ожидает суда по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах.
