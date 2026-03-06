Ричмонд
КСИР начал новую волну ударов по целям в Тель-Авиве

КСИР сообщил о начале 21-ой волны ударов с помощью ракет и дронов по целям в Тель-Авиве.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщила о начале новой фазы атак на израильскую территорию.

По данным ведомства, была запущена уже двадцать первая волна ударов в рамках операции под названием «Правдивое обещание-4».

Согласно заявлению, атака носила комбинированный характер: для поражения целей были использованы как беспилотные летательные аппараты, так и ракеты из семейства «Хайбар». Основным направлением ударов стал Тель-Авив.

Информацию о начале новой волны операции распространило иранское агентство Tasnim, которое привело детали заявления КСИР. В публикации подчеркивается, что удары являются частью продолжающейся военной кампании Ирана против израильских целей.

Ранее КСИР сообщил о нанесении ударов гиперзвуковыми ракетами и беспилотниками по международному аэропорту Бен-Гурион и зданию Минобороны Израиля в Тель-Авиве.

КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
