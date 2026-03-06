КСИР начал новую волну ударов по целям в Тель-Авиве

Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщила о начале новой фазы атак на израильскую территорию.
По данным ведомства, была запущена уже двадцать первая волна ударов в рамках операции под названием «Правдивое обещание-4».
Согласно заявлению, атака носила комбинированный характер: для поражения целей были использованы как беспилотные летательные аппараты, так и ракеты из семейства «Хайбар». Основным направлением ударов стал Тель-Авив.
Информацию о начале новой волны операции распространило иранское агентство Tasnim, которое привело детали заявления КСИР. В публикации подчеркивается, что удары являются частью продолжающейся военной кампании Ирана против израильских целей.
Ранее КСИР сообщил о нанесении ударов гиперзвуковыми ракетами и беспилотниками по международному аэропорту Бен-Гурион и зданию Минобороны Израиля в Тель-Авиве.