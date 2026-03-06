Четыре человека из разных квартир погибли в Шымкенте: названа предварительная причина

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Студенческий городок в одной из многоэтажек в трех квартирах погибли сразу четыре человека, среди которых три девушки и парень. По словам жильцов, в доме пахло газом.
В компании QazaqGaz Aimaq назвали предварительную причину трагедии. «Наша аварийно-диспетчерская служба выехала на место и обнаружила, что там отсутствует тяга в дымоходах, установлен проточный водонагреватель. То есть дымоход еще был выведен в ванную комнату, что категорически запрещается. Соответственно требованиям, дымоход должен быть выше крыши выведен», — пояснил начальник филиала QazaqGaz Aimaq в Шымкенте Нурбек Рахманов.
Жильцы дома говорят, запах газа стоял около года. Люди не раз жаловались на возможные утечки. Однако компания, которая наведывалась с проверками, ничем помочь не смогла.
«Приходят газовики, даже в мой дом заходили. “У вас всё нормально”, — говорят нам. Я говорю: “Утечка газа! Можете проверить?”. “А всё хорошо, тогда вы газовщиков должны вызвать. А насчет утечки, мы с этим не разбираемся. Мы всего лишь счетчики проверяем”. И всё, уходят», — пожаловался житель Дастан Турсынхан.
Сразу после ЧП квартиры, где обнаружили тела, опечатали. На газовые трубы тоже поставили пломбы и отключили подачу. В доме сразу стало холодно — отопление частично тоже было от газа.
«Мы не можем ни чай вскипятить, ни поесть нормально. Ни отопления, ни горячей воды нет. Мерзнем, тепло одеваемся, дети простыли. Никто даже не приходит узнать, что происходит. Просто пришли, поставили пломбы, отключили газ, и всё», — возмутился житель дома Жанысбай Есиркепов.
По информации в МВД, в связи с трагедией было возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ведется расследование. Но кто может быть виновен, пока неясно.
«Вчера на место происшествия выезжали специалисты в соответствующей области Центра судебных экспертиз. И мы назначили комплексную экспертизу, которая нам даст ответ на причину. И далее мы определим круг подозреваемых лиц по данному делу», — сообщил заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов.
В газовой службе отметили, неправильная установка оборудования — это ответственность владельцев жилья. А специалисты организации пока лишь перекрыли подачу и намерены обследовать все квартиры. Газ не подключат, пока не будут устранены нарушения.
А замерзающие жильцы уже начали покидать свои квартиры и перебираться к родным и знакомым.