Полиция Владивостока в квартире 31‑летнего мужчины нашла гашишное масло

Во Владивостоке завели уголовное дело на 31‑летнего местного жителя после того, как у него дома нашли гашишное масло. По данным полиции Приморья, наркотики обнаружили сотрудники городского отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД во время оперативно-розыскных мероприятий.
Оперативники пришли по месту жительства мужчины и при осмотре квартиры нашли партию запрещённых к обороту веществ растительного происхождения, а также электронные весы и зип‑пакеты. Экспертиза показала, что изъятое является маслом каннабиса (гашишным маслом). Общая масса вещества составила 0,42 грамма.
В отделе полиции задержанный заявил, что хранил наркотики для личного употребления. В его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса России, сейчас идёт расследование.
Во время тех же мероприятий и по этому же адресу полицейские обнаружили 30‑летнюю местную жительницу, ранее судимую, с признаками наркотического опьянения. На неё составили протокол по статье 6.9 КоАП РФ об употреблении наркотических средств.