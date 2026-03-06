Ричмонд
За сутки от действий мошенников финансово пострадали два омских педагога

Один из омских учителей неудачно попытался найти дополнительную работу, а второго сотрудника образовательного учреждения обманули путем просьбы родственника занять денег.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки в омскую полицию поступило 17 заявлений о фактах дистанционного мошенничества. Среди финансово пострадавших оказалось сразу два омских педагога.

Значительный финансовый ущерб получил 51-летний учитель начальных классов одной омской частной школы. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что искал возможность подработки на одном из популярных маркетплейсов. Итогом его усилий стали потерянные 120 тысяч рублей. Подробности механизма обмана в полиции не уточнили. Еще одна сотрудница омской сферы образования пострадала от своей доверчивости. 22-летней девушке, работающей педагогом дополнительного образования, прислал сообщение в мессенджере с просьбой срочно занять денег ее родственник. Спустя время выяснилось, что аккаунт родственника был взломан и никаких денег лично он не просил. Итогом доверчивости в этом случае стала потеря 15 тысяч рублей.

