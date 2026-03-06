За сутки от действий мошенников финансово пострадали два омских педагога

Значительный финансовый ущерб получил 51-летний учитель начальных классов одной омской частной школы. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что искал возможность подработки на одном из популярных маркетплейсов. Итогом его усилий стали потерянные 120 тысяч рублей. Подробности механизма обмана в полиции не уточнили. Еще одна сотрудница омской сферы образования пострадала от своей доверчивости. 22-летней девушке, работающей педагогом дополнительного образования, прислал сообщение в мессенджере с просьбой срочно занять денег ее родственник. Спустя время выяснилось, что аккаунт родственника был взломан и никаких денег лично он не просил. Итогом доверчивости в этом случае стала потеря 15 тысяч рублей.