В Красноярске ФСБ раскрыла схему взяточничества в поликлинике при оформлении инвалидности

Вместе с ним под следствием взяткодатель и посредник, сообщили в краевом Следкоме. Уголовное дело возбудили на основании материалов УФСБ РФ по Красноярскому краю.
По версии следствия, в период с марта по апрель 2025 года главврач одной из городских поликлиник помог 56-летней жительнице краевой столицы получить направление на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности. За эту услугу он получил от женщины 60 тыс. рублей. В передаче денег участвовала 67-летняя знакомая врача.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за получение взятки через посредника в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ), 56-летняя красноярка ответит за дачу взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ), а третью фигурантку подозревают в посредничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).
Бывший главврач находится под домашним арестом. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также возможных иных эпизодов преступной деятельности фигурантов.