В Красноярске ФСБ раскрыла схему взяточничества в поликлинике при оформлении инвалидности

По версии следствия, в период с марта по апрель 2025 года главврач одной из городских поликлиник помог 56-летней жительнице краевой столицы получить направление на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности. За эту услугу он получил от женщины 60 тыс. рублей. В передаче денег участвовала 67-летняя знакомая врача.