Директора филиала «дочки» КТЖ задержали по делу о взятке

Как сообщили в Telegram-канале КТЖ, АО «Қазтеміртранс» подтвердило, что в настоящее время правоохранительные органы проводят следственные мероприятия. В рамках расследования компания оказывает всестороннее содействие — предоставляет всю необходимую информацию и документы.
«Вместе с тем, по имеющимся данным, сведения о получении крупного незаконного денежного вознаграждения за оказание содействия в выигрыше в государственных закупках по охране объектов филиала вызывают сомнения, так как в настоящее время между АО “Қазтеміртранс” и охранными организациями все процедуры по заключению договоров на оказание вышеуказанных услуг завершены. Иные обстоятельства будут установлены следствием», — пояснили в компании.
Отмечается, что общая сумма бюджета АО на услуги охраны составляет около 200 млн тенге. При этом по Алматинскому филиалу на охрану производственных баз в текущем году выделено более 9 млн тенге, что кратно меньше, чем распространяемая информация о сумме взятки за покровительство в данном направлении.
«Компания заинтересована в объективном и всестороннем расследовании всех обстоятельств дела и рассчитывает на установление истины в установленном законодательством порядке. В случае подтверждения фактов нарушения законодательства будут приняты все предусмотренные законом меры», — добавили в пресс-службе АО «Қазтеміртранс».
При этом АО «Қазтеміртранс» продолжает свою деятельность в штатном режиме.