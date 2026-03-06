Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директора филиала «дочки» КТЖ задержали по делу о взятке

В Сети появилась информация о задержании директора Алматинского филиала АО «Қазтеміртранс», подозреваемого в получении взятки. В компании прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в Telegram-канале КТЖ, АО «Қазтеміртранс» подтвердило, что в настоящее время правоохранительные органы проводят следственные мероприятия. В рамках расследования компания оказывает всестороннее содействие — предоставляет всю необходимую информацию и документы.

«Вместе с тем, по имеющимся данным, сведения о получении крупного незаконного денежного вознаграждения за оказание содействия в выигрыше в государственных закупках по охране объектов филиала вызывают сомнения, так как в настоящее время между АО “Қазтеміртранс” и охранными организациями все процедуры по заключению договоров на оказание вышеуказанных услуг завершены. Иные обстоятельства будут установлены следствием», — пояснили в компании.

Отмечается, что общая сумма бюджета АО на услуги охраны составляет около 200 млн тенге. При этом по Алматинскому филиалу на охрану производственных баз в текущем году выделено более 9 млн тенге, что кратно меньше, чем распространяемая информация о сумме взятки за покровительство в данном направлении.

«Компания заинтересована в объективном и всестороннем расследовании всех обстоятельств дела и рассчитывает на установление истины в установленном законодательством порядке. В случае подтверждения фактов нарушения законодательства будут приняты все предусмотренные законом меры», — добавили в пресс-службе АО «Қазтеміртранс».

При этом АО «Қазтеміртранс» продолжает свою деятельность в штатном режиме.