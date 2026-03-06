Директора филиала «дочки» КТЖ задержали по делу о взятке

«Вместе с тем, по имеющимся данным, сведения о получении крупного незаконного денежного вознаграждения за оказание содействия в выигрыше в государственных закупках по охране объектов филиала вызывают сомнения, так как в настоящее время между АО “Қазтеміртранс” и охранными организациями все процедуры по заключению договоров на оказание вышеуказанных услуг завершены. Иные обстоятельства будут установлены следствием», — пояснили в компании.