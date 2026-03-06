Парочку любовников задержали за прелюбодеяние в священный месяц

В Малайзии религиозная полиция задержала пару, которая нарушила правила поведения во время священного месяца Рамадан. Инцидент произошел в городе Джохор-Бару, сообщает издание MS News.
Рейд прошел 2 марта днем в одном из местных отелей. Сотрудники религиозной полиции проверяли номера в поисках нарушителей религиозных норм.
На стук в дверь одного из номеров долго никто не отвечал. Через некоторое время дверь открыл молодой мужчина. Полицейские заметили включенные телевизор и кондиционер, а постель в комнате была смята.
Во время проверки в ванной комнате нашли женщину. Она была одета в длинную рубашку и брюки. Там же лежали мокрые полотенца и нижнее белье.
На столе в номере сотрудники обнаружили заваренную лапшу быстрого приготовления и напитки. Задержанные признались, что состоят в отношениях и планируют пожениться.
По их словам, встречу в отеле они устроили, чтобы обсудить будущую свадьбу. Также пара признала, что ела и пила днем во время Рамадана, когда мусульманам запрещено принимать пищу до захода солнца.
По законам Малайзии такие действия считаются нарушением. Пару обвинили в халвате — нахождении наедине мужчины и женщины, которые не состоят в браке.
Задержанные заявили, что не знали о рейдах, которые религиозная полиция проводит в отелях в период Рамадана. О возможном наказании для пары не сообщается.
