В Емельяново Красноярского края в пожаре пострадал мужчина

В пожаре под Красноярском пострадал мужчина. Об этом рассказали в краевом МЧС. Поздней ночью огонь вспыхнул в частном доме на площади 200 квадратных метров. Возгорание тушили 11 человек и три единицы техники. Пострадал мужчина, его с ожогами увезли в больницу. Предварительная причина ЧП — короткое замыкание электропроводки.