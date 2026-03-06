Ричмонд
В Емельяново Красноярского края в пожаре пострадал мужчина

С ожогами его увезли в больницу.

Источник: РИА "Новости"

В пожаре под Красноярском пострадал мужчина. Об этом рассказали в краевом МЧС. Поздней ночью огонь вспыхнул в частном доме на площади 200 квадратных метров. Возгорание тушили 11 человек и три единицы техники. Пострадал мужчина, его с ожогами увезли в больницу. Предварительная причина ЧП — короткое замыкание электропроводки.

Всего за минувшие сутки в крае потушили 11 пожаров. В Назарове сотрудники МЧС выезжали на тушение пожара в многоквартирном доме по улице Арбузова. Самостоятельно из здания вышли 19 жильцов. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем.