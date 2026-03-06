Муж подозреваемой в смертельном пожаре в Тубинске назвал причину ЧП

В этот момент один из гостей шел курить с сигаретой и зажигалкой, считает муж подозреваемой в поджоге. Мужчина утверждает, что в доме стояла канистра с бензином для работы — он режет скот и заправляет паяльные лампы. Пары горючего могли скопиться в воздухе, и от случайно чиркнувшей зажигалки якобы все мгновенно и вспыхнуло.