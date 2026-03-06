Муж подозреваемой в смертельном пожаре в Тубинске назвал причину ЧП

Муж женщины, которую подозревают в поджоге дома с людьми в селе Тубинск в Красноярском крае, в интервью krsk.aif.ru заявил, что его жена невиновна, а четверо мужчин погибли из-за случайности.
По его словам, вечером 20 февраля 2026 компания из семерых приятелей собралась в гостях. Когда за одним из них пришла жена, произошла ссора.
В этот момент один из гостей шел курить с сигаретой и зажигалкой, считает муж подозреваемой в поджоге. Мужчина утверждает, что в доме стояла канистра с бензином для работы — он режет скот и заправляет паяльные лампы. Пары горючего могли скопиться в воздухе, и от случайно чиркнувшей зажигалки якобы все мгновенно и вспыхнуло.
Выжившие, по словам мужчины, дают показания против его жены, но он им не верит.
Сейчас женщина в СИЗО, ей грозит до 20 лет тюрьмы. Дома остались двое сыновей, младшему два года. Из-за травли односельчан семье пришлось уехать из села.