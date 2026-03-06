Прокуратура Ливии установила трёх подозреваемых в убийстве сына Каддафи

«Расследование завершилось установлением места встречи подозреваемых, времени их отъезда к месту убийства и его совершения, идентификацией транспортных средств, использованных подозреваемыми, и маршрута их передвижения, а также установлением личностей трёх подозреваемых. Прокуратура распорядилась об аресте и задержании всех троих», — сказано в заявлении.
Напомним, 4 февраля на сына экс-лидера Ливии было совершено покушение во дворе его дома. Четверо вооружённых людей ворвались на территорию дома, нанесли Сейфу аль-Исламу смертельные ранения и скрылись до приезда охраны. Смерть политического деятеля подтвердил его двоюродный брат Ахмед Каддафи.
