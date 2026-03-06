CBS: один из потерянных в Иране беспилотников США был сбит Катаром

По данным источников телеканала, всего американские военные потеряли несколько аппаратов этой модели. Три беспилотника были сбиты при неясных обстоятельствах, и пока не установлено, какие силы могли быть причастны к их уничтожению.
Ещё один аппарат был уничтожен огнём союзных сил Катара. Оценочная стоимость одного беспилотника MQ-9 Reaper составляет около 34 миллионов долларов, что делает подобные потери заметными с финансовой точки зрения.
Ранее Иран начал применять для ударов по целям на Ближнем Востоке новейшие стелс-дроны «Хадид-110», имеющие большую скорость при меньшей радиолокационной заметности.