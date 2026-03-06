Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS: один из потерянных в Иране беспилотников США был сбит Катаром

Катар сбил один из пропавших американских беспилотников MQ-9 Reaper.

Источник: Аргументы и факты

Один из беспилотников MQ-9 Reaper, потерянных США после начала операции против Ирана, был уничтожен в результате так называемого дружественного огня со стороны сил Катара. Инцидент произошёл во время боевых действий в регионе, пишет CBS.

По данным источников телеканала, всего американские военные потеряли несколько аппаратов этой модели. Три беспилотника были сбиты при неясных обстоятельствах, и пока не установлено, какие силы могли быть причастны к их уничтожению.

Ещё один аппарат был уничтожен огнём союзных сил Катара. Оценочная стоимость одного беспилотника MQ-9 Reaper составляет около 34 миллионов долларов, что делает подобные потери заметными с финансовой точки зрения.

Ранее Иран начал применять для ударов по целям на Ближнем Востоке новейшие стелс-дроны «Хадид-110», имеющие большую скорость при меньшей радиолокационной заметности.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше